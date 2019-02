Podendo quebrar recorde, Nadal destaca importância de Roland Garros

Apesar de já ter conquistado três títulos nesta temporada (ATP 250 de Barcelona, Masters 1000 de Monte Carlo e Masters 1000 de Roma), Rafael Nadal não acredita que será fácil levantar o troféu do Grand Slam de Roland Garros, que começa neste domingo. Hexacampeão no saibro parisiense, o espanhol pode desempatar o duelo com o sueco Bjorn Borg e se tornar o atleta com mais títulos neste torneio.

‘As coisas ocorreram bem nos últimos meses. Fico feliz por tudo que aconteceu. Consegui coisas importantes, mas esta é uma competição diferente’, afirmou. ‘Cada ano podemos encontrar uma desculpa distinta para que o torneio tenha um significado diferente, mas ele é importante por si mesmo, e não porque tenho seis títulos e posso conquistar o sétimo. A motivação é sempre a mesma’, completou.

Atual segundo colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Nadal destacou que o troféu do Grand Slam francês pode ser conquistado por outros jogadores, não só por ele,Novak Djokovic e Roger Federer, mesmo que apenas outros dois tenistas do circuito tenham triunfado em competições deste nível: Juan Martin del Potro (US Open, em 2009) e Juan Carlos Ferrero (Roland Garros, em 2003). ‘Quando começa um torneio como este ou como Wimbledon, acompanho o sorteio e percebo que há um grupo que pode ganhar’, disse.

Por último, o espanhol comentou sobre a chance de Djokovic obter uma importante marca em Roland Garros. Se triunfar no saibro francês, o atual número um do mundo terá conquistado os quatro Grand Slams em sequência, algo que nem mesmo Nadal ou Federer conseguiram em seus melhores momentos no circuito. ‘Este torneio não será mais difícil para Djokovic por ele ter vencido os três últimos’, encerrou.