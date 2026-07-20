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Esporte

Playoffs da Sul-Americana nesta semana: saiba datas, horários e onde assistir

Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio estão na disputa por vagas nas oitavas de final

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h11 | Atualizado em 22 jul 2026, 08h49
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 13: Players of Independiente celebrate with the trophy after victory of the Copa Sudamericana 2017 final between Flamengo and Independiente at Maracana stadium on December 13, 2017 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa Sul-Americana (Buda Mendes/Getty Images)
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Playoffs da Sul-Americana nesta semana: saiba datas, horários e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

A Copa Sul-Americana volta nesta semana com os jogos de ida dos playoffs. A rodada começou ontem, 21, e segue até amanhã, 23, reunindo os segundos colocados da fase de grupos do torneio e equipes que terminaram a Libertadores na terceira posição de suas respectivas chaves. Os classificados serão definidos em confrontos de ida e volta.

O Santos jogou nesta terça e goleou a Universidad Central, na Venezuela, por 4 a 1. Três clubes brasileiros ainda entram em campo. Nesta quarta, 22, o Vasco visita o Independiente Medellín, enquanto o Red Bull Bragantino enfrenta o Sporting Cristal, em Lima. O Grêmio encerra a programação brasileira na quinta, contra o Bolívar, na altitude de La Paz.

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Além dos brasileiros, a rodada reserva duelos tradicionais. O Boca Juniors recebe o O’Higgins na Bombonera, em uma eliminatória que coloca frente a frente argentinos e chilenos. O atual campeão Lanús enfrenta o Cienciano, enquanto Santa Fe e Caracas completam a agenda.

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Além dos quatro representantes envolvidos nos playoffs, o Brasil já tem Atlético-MG, Botafogo e São Paulo garantidos diretamente nas oitavas de final. Os três clubes avançaram como líderes de seus grupos e aguardam os vencedores da repescagem. O Atlético-MG enfrentará Sporting Cristal ou Red Bull Bragantino, o Botafogo terá pela frente Lanús ou Cienciano e o São Paulo medirá forças com Bolívar ou Grêmio.

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Os jogos de volta serão realizados entre 28 e 30 de julho. Quem avançar encontrará os oito vencedores da fase de grupos, já garantidos diretamente nas oitavas de final. A decisão da Sul-Americana de 2026 está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Jogos dos playoffs da Sul-Americana nesta semana:

Quarta-feira, 22 de julho

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  • 19h00 – Independiente Medellín-COL x Vasco – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Lanús-ARG x Cienciano-PER – Paramount+
  • 21h30 – Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino – Paramount+

Quinta-feira, 23 de julho

  • 19h00 – Bolívar-BOL x Grêmio – Paramount+
  • 21h30 – Boca Juniors-ARG x O’Higgins-CHI – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Santa Fe-COL x Caracas-VEN – Paramount+
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TAGS:
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
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