Playoffs da Sul-Americana nesta semana: saiba datas, horários e onde assistir
Santos, Vasco, Bragantino e Grêmio estão na disputa por vagas nas oitavas de final
A Copa Sul-Americana volta nesta semana com os jogos de ida dos playoffs. A rodada começou ontem, 21, e segue até amanhã, 23, reunindo os segundos colocados da fase de grupos do torneio e equipes que terminaram a Libertadores na terceira posição de suas respectivas chaves. Os classificados serão definidos em confrontos de ida e volta.
O Santos jogou nesta terça e goleou a Universidad Central, na Venezuela, por 4 a 1. Três clubes brasileiros ainda entram em campo. Nesta quarta, 22, o Vasco visita o Independiente Medellín, enquanto o Red Bull Bragantino enfrenta o Sporting Cristal, em Lima. O Grêmio encerra a programação brasileira na quinta, contra o Bolívar, na altitude de La Paz.
Além dos brasileiros, a rodada reserva duelos tradicionais. O Boca Juniors recebe o O’Higgins na Bombonera, em uma eliminatória que coloca frente a frente argentinos e chilenos. O atual campeão Lanús enfrenta o Cienciano, enquanto Santa Fe e Caracas completam a agenda.
Além dos quatro representantes envolvidos nos playoffs, o Brasil já tem Atlético-MG, Botafogo e São Paulo garantidos diretamente nas oitavas de final. Os três clubes avançaram como líderes de seus grupos e aguardam os vencedores da repescagem. O Atlético-MG enfrentará Sporting Cristal ou Red Bull Bragantino, o Botafogo terá pela frente Lanús ou Cienciano e o São Paulo medirá forças com Bolívar ou Grêmio.
Os jogos de volta serão realizados entre 28 e 30 de julho. Quem avançar encontrará os oito vencedores da fase de grupos, já garantidos diretamente nas oitavas de final. A decisão da Sul-Americana de 2026 está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Jogos dos playoffs da Sul-Americana nesta semana:
Quarta-feira, 22 de julho
- 19h00 – Independiente Medellín-COL x Vasco – ESPN e Disney+
- 21h30 – Lanús-ARG x Cienciano-PER – Paramount+
- 21h30 – Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino – Paramount+
Quinta-feira, 23 de julho
- 19h00 – Bolívar-BOL x Grêmio – Paramount+
- 21h30 – Boca Juniors-ARG x O’Higgins-CHI – ESPN e Disney+
- 21h30 – Santa Fe-COL x Caracas-VEN – Paramount+