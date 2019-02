Piris é absolvido no STJD e pode enfrentar o Santos no domingo

Enquanto se prepara para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira pela Copa Sul-americana, Adilson Batista recebeu uma boa notícia em relação ao Campeonato Brasileiro. O lateral direito Ivan Piris foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Bahia e não terá problemas para enfrentar o Santos no domingo.

O paraguaio foi julgado com base em denúncia no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por prática de jogada violenta. O árbitro da partida, Márcio Chagas da Silva, relatou na súmula que o jogador recebeu o seu segundo cartão amarelo por calçar o atacante Jobson aos 11 minutos do segundo tempo da vitória paulista por 3 a 0 no Morumbi.

Os advogados do Tricolor, entretanto, alegaram que o atleta estava em seu primeiro julgamento e que estava acostumado a atuar no Paraguai, com arbitragem de critérios diferentes. Por maioria de votos, a Segunda Comissão Disciplinar decidiu pela absolvição.

Foi a segunda notícia a ser comemorada por Piris nesta semana. O lateral direito esteve presente na primeira convocação do técnico Arce na seleção paraguaia. ‘Estou muito contente. É mais uma boa oportunidade de mostrar o meu futebol. Já conheço o Arce e estou tranquilo, pois sei que é uma boa pessoa’, disse o jogador, presente no time vice-campeão da última Copa América.

O atleta acredita que a lembrança de seu nome mostra sua evolução com a camisa 23 são-paulina. ‘A adaptação foi muito boa, o pessoal me recebeu bem. Estou mais solto e procurando fazer o meu melhor’, comentou Piris, que estará com a seleção para enfrentar Panamá e Honduras nos dias 2 e 6 de setembro, respectivamente.