Pirelli deixará equipes decidirem pelo uso de novos pneus em GPs

A Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, deixará a decisão de estrear seus novos pneus duros exclusivamente para as equipes. Planejados para serem testados durante o GP de Silverstone, o uso dos novos pneus teve de ser adiado por conta do mal tempo na Inglaterra, devendo ser utilizados pela primeira vez nos treinos livres desta sexta, em Hockenheim.

Diretor de esportes de velocidade da Pirelli, Paul Hembery não concorda com a simples substituição do atual tipo de pneu pesado pelo modelo experimental criado por sua empresa, já que acredita que ela causaria enorme impacto sobre um campeonato extremamente acirrado.

‘Por nós, o utilizaríamos somente nos treinos livres da sexta, somente, já que o campeonato está muito equilibrado. Achamos que seria injusto trocar os parâmetros que as equipes tiveram que entender e trabalhar em cima assim, de repente’, afirma Hembery. ‘Mas nós teremos um diálogo muito produtivo com as equipes, e sempre vamos levar em conta os desejos da maioria. Certamente será interessante ouvir o que elas dirão sobre o novo pneu, e notar se suas impressões batem com as conclusões que tiramos com nossos testes privados’, garante.

Apesar de acreditar que a substituição de um modelo para outro pode influenciar nos resultados da temporada, Hembery considera pequena a diferença de um pneu para outro.

‘O novo pneu duro não é uma grande evolução, mas tem uma faixa de trabalho mais ampla, o que permite a cada equipe levar os pneus à temperatura ideal e mantê-lo operando da maneira correta’, explica.