Piquet se aquece com carro histórico e deixa bandeira do Vasco à mostra

O ex-piloto brasileiro Nelson Piquet andou com sua Brabham BT49 no Autódromo de Interlagos, na manhã deste domingo, como aquecimento para as voltas que dará antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O tricampeão mundial, que havia prometido uma surpresa durante a homenagem, viu seu plano ruir, quando a bandeira do Vasco que ele levava no cockpit ficou à mostra. O clube cruz-maltino é o principal rival do Corinthians na briga pelo Campeonato Brasileiro.

‘Essa era a surpresa, mas todo mundo descobriu’, disse rindo o carioca, homenageado em Interlagos por conta dos 30 anos de seu primeiro título do Mundial de Fórmula 1, em que correu com a Brabham BT49. A organização do evento reuniu ex-membros da equipe inglesa, que seguem trabalhando na categoria, como Charlie Whithing, atual diretor de provas da F-1, e Herbie Blash, ex-chefe da escuderia, para uma foto diante do carro. Bernie Ecclestone, dono do time por 15 anos e atual diretor-executivo da Formula One Management (FOM), não compareceu.

O encontro entre Piquet e seus antigos companheiros na Brabham foi marcado pelo bom-humor dos envolvidos. Como centro das atenções, o brasileiro passou a maior parte do tempo conversando e relembrando histórias da equipe, para risos em alto volume da notável plateia. Antes da foto oficial, Charlie Whiting se aproximou da BT49, agachou-se ao lado do carro e o observou por alguns segundos.

O painel posicionado atrás do carro da Brabham, na entrada do paddock em Interlagos, também mereceu a atenção do diretor de provas da F-1, que gastou alguns minutos analisando as fotos da década de 80.

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 está marcado para as 14h (de Brasília), deste domingo. A corrida é o encerramento do Mundial e também pode marcar a despedida de Rubens Barrichello da categoria. O piloto ainda não renovou o contrato com a Williams para seu 20ano na F-1 e negocia com outros times para se manter ativo.