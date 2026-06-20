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Esporte

Pior derrota desde a final de 1958: Suécia é atropelada pela Holanda por 5 x 1

Brobbey e Gakpo marcam duas vezes cada e Summerville fecha a conta com comemoração de Stephen Curry

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 16h48
Três jogadores de futebol holandeses, vestindo uniformes laranja e shorts pretos, celebram um gol com expressões de euforia e punhos cerrados, em frente a uma rede de gol branca e azul
Jogadores da seleção da Holanda na Copa do Mundo 2026 (Molly Darlington/Getty Images)
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Pior derrota desde a final de 1958: Suécia é atropelada pela Holanda por 5 x 1 Priorize VEJA no Google

A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 neste sábado, 20, marcando a pior derrota da seleção sueca desde a final de 1958 quando perderam para o Brasil. Brobbey e Gakpo marcaram dois gols cada, e Summerville fez o quinto; Elanga marcou o gol de honra no estádio de Houston, nos Estados Unidos. O camisa 10 holandês e do Corinthians, Memphis Depay, entrou no segundo tempo e deu o passe para o último gol.

Três jogadores de futebol com uniformes azuis e shorts amarelos em campo. Um jogador à esquerda olha para frente, outro ao centro cobre o rosto com as mãos, e o terceiro à direita olha para baixo, com expressão de desânimo. Ao fundo, um banner vermelho com a palavra Lenovo em branco e torcedores borrados.
Isak, Gyokeres e Ayari marcaram gols no primeiro jogo — foram goleados pela Holanda na segunda partida (Molly Darlington/Getty Images)

Com a vitória a Laranja Mecânica assume a liderança do grupo F com quatro pontos, seguida da Suécia com três pontos conquistados na primeira rodada. As outras seleções do grupo, Japão e Tunísia se enfrentam pela segunda rodada amanhã, 21, à 1h (horário de Brasília). Os dois melhores colocados deste grupo cruzam com o primeiro e segundo colocados do grupo do Brasil na fase de 16 avos.

A derrota por 5 a 1 é a pior sofrida pela Suécia desde a final de 1958, quando perderam por 5 a 2 para o Brasil, que conquistou seu primeiro título na casa dos adversários.

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Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Holanda encara a Tunísia e a Suécia joga contra o Japão. As partidas acontecem simultaneamente na quinta, 25, às 20h. 

Como foi o jogo?

A Holanda foi melhor durante o primeiro tempo e abriu o placar com apenas cinco minutos. Brobbey fez a função de pivô para Reijnders que tocou para Gakpo pela esquerda. O ponta tocou de volta para o centroavante que apenas empurrou para o gol e fez 1 a 0. 

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Com completo domínio do meio de campo com De Jong, a seleção holandesa chegou ao seu segundo gol pelo lado direito, com o lateral ofensivo Dumfries. O jogador da Inter recebeu de Malen e cruzou rasteiro para Brobbey, mais uma vez, precisar de um toque e acertar a meta adversária e ampliar a vantagem em 2 a 0. 

A Suécia esboçou reação no fim do primeiro tempo com chute de fora da área de Ayari, autor de dois gols no primeiro jogo, que passou por cima do travessão, e na bola aérea. Lagerbielke chegou a marcar aos 44 minutos, porém, o gol foi anulado por impedimento do zagueiro. 

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No segundo tempo, a Holanda retomou o controle do jogo logo cedo. Aos 2 minutos, em nova jogada pela direita, Dumfries recebeu de Summerville e cruzou para a segunda trave. Dessa vez, Gakpo foi quem marcou sem dificuldades. Quase como repetição da primeira etapa, os holandeses chegaram ao segundo gol rapidamente. Aos oito minutos, Summerville armou contra-ataque e passou para Gakpo na esquerda, que chutou no canto e anotou seu 23º gol pela seleção.

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Com quatro gols de desvantagem, a Suécia se lançou ao ataque, mas parou no goleiro Verbruggen. Isak passou em profundidade para Elanga na entrada da área, que acertou um chute cruzado no alto, para enfim vencer o arqueiro adversário.

Porém, a noite em Houston era laranja. Summerville, que participou de outros dois gols, recebeu passe do camisa 10, Memphis Depay, e avançou entre os marcadores e fechou a conta com um chute no canto do gol.

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