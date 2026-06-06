Pior da Semana: o pijama da Seleção a caminho da Copa do Mundo
Uniforme chamou atenção pela falta de criatividade
A Seleção Brasileira embarcou para os Estados Unidos na terça-feira, 2, em clima de expectativa para a Copa do Mundo de 2026. Mas o foco rapidamente saiu do futebol e foi parar no figurino escolhido para a viagem. O conjunto em tom cinza virou assunto imediato nas redes sociais e não escapou das críticas, sendo comparado a um macacão de mecânico e até a pijamas, em uma onda de memes que dominou a repercussão.
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O modelo polêmico foi elaborado por Ricardo Almeida, estilista que desenhou uniformes dos brasileiros nos torneios da Russia, em 2018, e do Catar, em 2022. O objetivo de ser “descontraído” deu tão certo que acabou virando piada.
A reação negativa resgatou um debate recorrente sobre a comunicação visual das delegações, já que não é a primeira vez que isso acontece com o Brasil em eventos internacionais. Em 2024, os uniformes usados pelos atletas na abertura e no encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris já haviam sido alvo de críticas semelhantes, com questionamentos sobre criatividade e impacto visual em um palco de grande exposição global.