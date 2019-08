Piloto francês morre após acidente em corrida da Fórmula 2

O piloto francês Anthoine Hubert morreu, neste sábado, 31, após um grave acidente em uma corrida da Fórmula 2, na Bélgica. A batida envolveu cinco carros fez a prova ser cancelada. O acidente ocorreu na segunda volta de prova.

Em comunicado oficial, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que Hubert chegou a ser levado de helicóptero para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro piloto envolvido de forma mais grave no acidente, Juan Manuel Correa, está no hospital de Liege, com quadro de saúde estável.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o cockpit do carro de Hubert, onde o piloto fica, completamente separado da parte traseira do automóvel. “Como resultado do acidente, a FIA lamenta informar que o piloto do carro #19, Anthoine Hubert (FRA), não resistiu aos ferimentos e faleceu às 18h35 (13h35 no horário de Brasília)”, diz a FIA.

O violente acidente entre os pilotos Hubert, Corrêa, Sato, Alesi e Boschung no Grande Prêmio de Formula2.#GPBelgica #f2eleven #Formula2 pic.twitter.com/mNFGriJb0E — João Pedro Cunha (@joaopapaia) August 31, 2019

Confira abaixo a íntegra do comunicado da FIA:

“É com pesar que a Federação Internacional de Automobilismo informa que um acidente sério envolvendo os carros #12, #19 e #20 ocorreu às 17h07 (12h07 no horário de Brasília), do dia 31/08/19 como parte da corrida 1 da Fórmula 2 em Spa-Francorchamos, válida pela 17ª etapa da temporada.

Os serviços de resgate e equipes médicas compareceram rapidamente ao local do acidente, levando os pilotos envolvidos para o centro médico.

Como resultado do acidente, a FIA lamenta informar que o piloto do carro #19, Anthoine Hubert (FRA), não resistiu aos ferimentos e faleceu às 18h35 (13h35 no horário de Brasília).

O piloto do carro #12, Juan Manuel Correa (EUA) está em condição estável, sendo tratado no hospital de Liege. Mais informações sobre o estado do piloto serão dadas quando estiverem disponíveis”