Piloto de simulador vence brasileiro ex-Fórmula 1 em pista real

Um grande evento com estrelas de várias categorias do automobilismo, realizado no último fim de semana, no México, comprovou o quanto os jogos de videogame e simuladores estão cada vez mais realistas. O italiano Enzo Bonito, um dos grandes nomes dos E-Sports de corrida, conseguiu uma grande façanha ao superar o brasileiro Lucas Di Grassi, com passagens pela Fórmula 1 e atualmente na Fórmula E, e o americano Ryan Hunter-Reay, campeão da Fórmula Indy, em uma pista real.

A chamada Corrida dos Campeões, que desde 1988 opõe anualmente pilotos de diversas categorias, admite desde o ano passado os “simracers” (pilotos virtuais) de maior destaque. A edição de 2019 foi disputada no autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, e teve como campeão o atleta local Benito Guerra, piloto de rali. No entanto, o italiano Enzo Bonito, de 23 anos, roubou a cena em sua aventura fora dos simuladores.

Bonito é membro da nova equipe de simuladores da McLaren e também da equipe Team Redline. Ele tinha pouquíssima experiência em corridas “reais”, mas treina intensamente em simuladores de última geração, com volantes, pedais, bancos e rodas extremamente semelhantes aos dos profissionais de pistas.

No último domingo, 20, Bonito superou Di Grassi em mais de meio segundo, em disputa de carros Vuhl 05, numa pista de muitas curvas e baixa velocidade, similar a um kartódromo. Ele também venceu o experiente Hunter Reay, mas acabou eliminado antes da disputa final.