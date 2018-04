Piloto da Red Bull vence GP da China; Vettel termina em 8º

O australiano Daniel Ricciardo venceu o GP da China de Fórmula-1 pela Red Bull neste domingo, enquanto o líder do campeonato Sebastian Vettel terminou em oitavo.

O pódio foi completado por Valtteri Bottas, que conseguiu o segundo lugar para a Mercedes, e seu compatriota finlandês Kimi Raikkonen, terceiro para a Ferrari.

O atual campeão da Mercedes Lewis Hamilton terminou em quinto na corrida, mas subiu para o quarto lugar com uma penalidade de 10 segundos para Max Verstappen, da Red Bull, por causar uma colisão com Vettel.

O espanhol Fernando Alonso terminou em sétimo depois de ultrapassar Vettel na fase final da corrida.

Acidente

Apesar de largar na pole position no GP da China, Vettel sofreu com uma série de acontecimentos e ainda foi prejudicado por um acidente causado por Max Verstappen, o que fez com que terminasse apenas na oitava colocação.

Vettel liderou boa parte da prova, até ser ultrapassado por Valtteri Bottas. A entrada do Safety Car também prejudicou o alemão, que viu os concorrentes se aproximarem. Para encerrar, Verstappen errou na tentativa de ultrapassar o piloto da Ferrari, causou um acidente e o tirou da briga pelo triunfo.

“Eu tive sorte de terminar a corrida. Depois de uma batida como a que tive, acho que poderia ter parado ali. Obviamente, tive sorte de o carro ainda funcionar, apesar de o balanço ter acabado. Nós tínhamos certeza de que terminaríamos na frente, mas não terminamos. O momento do Safety Car foi ruim”, considerou.

Vettel ainda tentou explicar o momento da batida com Verstappen. “Depois de ficar claro que a Red Bull estava mais veloz, achei que não havia muito sentido em resistir ao Daniel Ricciardo. E, então, o mesmo aconteceu com o Max. Dei espaço para ele, mas, obviamente, ele errou e nós batemos.”

O alemão, no entanto, evitou criticar o adversário e exaltou a atitude de Verstappen, que após a prova o procurou para se desculpar. “Acho que ele percebeu que errou. Eu gostei do fato de ele ter me procurado prontamente, porque este é o jeito de resolver as coisas, cara a cara.”