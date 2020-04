Piloto brasileiro desenvolve máquina pode ajudar no combate ao coronavírus

View this post on Instagram

Eu e @SergioACF projetamos e construímos a máquina mais potente de Ultravioleta C do 🇧🇷 Brasil – para matar vírus e bactérias – incluso #Corona e testamos com o @alexandrebaldy no Metrô de São Paulo, com medições do IPT. Trabalhamos sempre para um melhor futuro do Brasil 🇧🇷 e uma volta mais rápida e mais segura à uma vida normal. #coronavirus #covid19 #uvc #ultravioleta #Hyperviolet