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Esporte

Piloto argentino une F1 e Copa do Mundo em dia de final da Argentina

Franco Colapinto exibiu bandeira com imagens de Messi e Maradona no paddock de Spa e terminou o GP da Bélgica em 10º lugar

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 13h57 | Atualizado em 19 jul 2026, 14h05
Jovem de camisa da Argentina e mochila preta sorri, segurando um mate, enquanto pessoas exibem uma bandeira com fotos de Messi e Maradona em camisas argentinas, em um evento ao ar livre
Colapinto a caráter no GP da Bélgica: camisa da seleção argentina, mate e bandeira com Messi e Maradona - (Mark Sutton/Getty Images)
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O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1  aconteceu no mesmo domingo da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, e o piloto argentino Franco Colapinto, da Alpine, chamou atenção no paddock de Spa-Francorchamps antes da corrida. Ele usava a camisa da seleção argentina e portava uma bandeira feita por torcedores com as imagens de Lionel Messi e Diego Maradona.

Colapinto também apareceu com um mate, item tradicional na Argentina, e comentou a reação ao ver a bandeira entre os torcedores. Questionado sobre o momento, descreveu a cena como “impressionante”. Segundo o piloto, exibir o símbolo dentro de uma equipe com integrantes espanhóis teve um significado particular: “Bela bandeira…”.

Em entrevista à ESPN, Colapinto afirmou que a expectativa pela decisão do Mundial superava a preocupação com a prova de Fórmula 1. “O mais importante vem mais tarde”, disse, acrescentando que estava mais nervoso com a partida de futebol do que com a corrida.

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Apesar da declaração, o desempenho do piloto na pista não foi afetado. Beneficiado por punições aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar, Colapinto largou na 11ª posição. Durante a corrida, ultrapassou o companheiro de equipe Pierre Gasly e o piloto neozelandês Liam Lawson em uma manobra dupla, consolidando ganhos de posição no traçado belga.

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O argentino terminou a prova em 10º lugar, somando um ponto para a Alpine no campeonato de pilotos. Com a corrida encerrada, Colapinto passou a dedicar atenção à final da Copa do Mundo, disputada em Nova York, torcendo pelo tetracampeonato da seleção argentina.

O episódio evidenciou a sobreposição entre dois eventos esportivos de grande repercussão no mesmo dia, e a forma como Colapinto conciliou o compromisso profissional na Fórmula 1 com o interesse pessoal pelo futebol argentino.

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