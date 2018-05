Pietro Fittipaldi sofre grave acidente em treino das 6 Horas de Spa

O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi sofreu grave acidente nesta sexta-feira, durante treino de classificação para as 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, e fraturou as duas pernas. O atleta de 21 anos, neto do campeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, estava participando da primeira etapa do Mundial de Resistência (WEC) pela equipe DragonSpeed.

Durante a parte inicial da sessão que definiu o grid de largada, Pietro saiu da pista na Eau Rouge, uma das curvas mais difíceis do automobilismo mundial, e se chocou contra a proteção de pneus.

Pietro Fittipaldi had a big crash in Qualifying for tomorrow's 6 Hours of Spa-Francorchamps. His DragonSpeed BR1 hit the tire barriers hard at Eau Rouge. #6hSpa pic.twitter.com/uZbWqNNB3K — The Caution Clock ⚠️ (@CautionClock20) May 4, 2018

As primeiras informações divulgadas pela equipe foram de que o brasileiro sofreu fraturas nas duas pernas, e que a direita foi mais afetada pela colisão. Ainda de acordo com a DragonSpeed, o piloto não corre risco de vida.

No treino de classificação, o japonês Kamui Kobayashi, que forma equipe com o inglês Mike Conway e o argentino José María López, conseguiu a primeira colocação. O trio que conta com o espanhol Fernando Alonso, também formado pelo japones Kamui Kobayashi e Sebastian Buemi, fechou a disputa no quinto posto.