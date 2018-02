Pietro Fittipaldi vai correr nas 500 Milhas de Indianápolis

Apontado como uma das boas promessas do automobilismo brasileiro, o piloto Pietro Fittipaldi , de 21 anos, assinou nesta segunda-feira um contrato com a escuderia Dale Coyne para disputar as 500 Milhas de Indianápolis, a mais tradicional prova automobilística dos Estados Unidos. Neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1 e duas vezes vencedor da Indy 500, Pietro ainda disputará outras sete provas da temporada de 2018.

O contrato foi assinado em Sonoma, na Califórnia (EUA), onde o brasileiro realiza uma sessão de testes com a Dale Coyne. Ele dividirá o carro número 19 com o piloto canadense Zachary de Melo. Após conquistar o título da Fórmula V8 3.5, Pietro impressionou os dirigentes da equipe pelo seu desempenho em uma outra sessão de testes em Sebring. O primeiro piloto da equipe é o francês Sebastien Bourdais, que ficou fora de nove provas da temporada 2017 após um acidente nos treinos das 500 Milhas de Indianápolis.

Mesmo com o contrato assinado para competir na Fórmula Indy, o principal objetivo do brasileiro ainda é repetir os passos do avô e chegar à Fórmula 1. “Hoje, ele é o único piloto da nova geração que já tem a Superlicença para poder correr na F-1. Mas infelizmente, não estamos conseguindo apoio de empresas nacionais que possam bancar os custos na categoria”, afirmou Gugu da Cruz, pai de Pietro. O brasileiro está negociando com duas equipes da F-1 e existe uma boa possibilidade que ele ainda assine como piloto de testes para 2018.

Ao ser informado que o neto havia assinado para correr nas 500 Milhas, Emerson Fittipaldi, que hoje vive em Miami, foi às lágrimas. “Ele chorou ao saber da notícia quando ligamos. Inclusive ele disse que quer ver os treinos do Pietro assim que puder”, comentou Cruz.

Ainda esta semana, Pietro Fittipaldi deverá seguir testando com o carro da Dale Coyne. Após os treinos no circuito misto de Sonoma, ele fará outras duas sessões no oval de Phoenix, nesta quinta e sexta-feira.