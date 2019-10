Phillipe Coutinho celebra boa fase no Bayern de Munique

Philippe Coutinho vive uma nova fase na carreira desde que chegou ao Bayern de Munique. O meia brasileiro, que decepcionou no Barcelona, de onde saiu pela porta dos fundos, reencontrou o bom futebol no gigante alemão e parece também estar se entrosando rápido com os novos companheiros.

Em sete jogos com a camisa do Bayern, Coutinho já fez dois gols e deu três assistências. O primeiro gol, marcado contra o Colônia, saiu graças ao companheirismo do polonês Robert Lewandowski, que abriu mão de um possível hat-trick (quando o mesmo jogador marca três gols em um jogo), e cedeu uma cobrança de pênalti ao camisa 10.

“É sempre especial quando alguém faz hat-trick e ele tinha essa oportunidade. Ele é o batedor oficial de pênalti, mas mesmo assim me deu a oportunidade de marcar meu primeiro gol pelo Bayern e diante da nossa torcida. Foi um momento especial. O gol saiu e eu fiquei muito feliz e grato”, contou Coutinho, em entrevista para o canal oficial da Bundesliga.

Um dos motivos que pode ajudar a explicar a nova fase de Coutinho é seu posicionamento em campo. No Barcelona, na maioria das vezes, ele atuou pelas pontas, setor que não rende tanto. No Bayern, ele é o típico camisa 10, que joga centralizado.

O jogador de 27 anos apontou semelhanças entre o Campeonato Alemão e o Inglês, onde também brilhou pelo Liverpool. “São ligas parecidas, pela intensidade dos jogos, partidas sempre disputadas e cada bola dividida. Jogo se torna intenso e não tem espaço para pensar muito com a bola”, explicou o brasileiro.

Elogios dos colegas

Por seu ótimo começo, Coutinho vem recebendo boas avaliações não apenas da imprensa local, mas também de quem trabalha com ele. “Parece que ele dança com a bola. Coutinho sabe sempre o que tem de fazer em cada momento e como fazê-lo”, afirmou o técnico da equipe, o croata Nico Kovac.

O diretor esportivo Hasan Salihamdzic ressaltou também as qualidades de Coutinho fora de campo. “É um jogador de equipe e a fama não lhe subiu à cabeça. É humilde e que respeita todos.” A boa fase de Coutinho na Alemanha também é uma boa notícia para o técnico Tite, fã declarado do meia. Coutinho foi um dos convocados pela seleção brasileira para os amistosos de 10 e 13 de outubro, contra Senegal e Nigéria, em Cingapura.