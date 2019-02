Petrobras anuncia patrocínio para esporte educacional

A Petrobras anunciou na manhã desta terça-feira que vai destinar 30 milhões de reais para patrocinar projetos de esporte educacional. Foram selecionadas 32 iniciativas, de 17 Estados, voltadas à inclusão social e desenvolvimento de crianças e adolescentes que receberão os recursos ao longo de dois anos.

O anúncio dos contemplados ocorreu emum evento realizado no Centro de Referência Esportiva da Petrobras na favela da Mangueira, na zona norte do Rio, com a presença da presidente da companhia, Graça Foster; o ministro do Esporte, Aldo Rebelo e o diretor Corporativo da Petrobras, José Eduardo Dutra.

O esporte educacional integra o Programa Petrobras de Esporte & Cidadania, que destina cerca de 250 milhões de reais a quatro segmentos. Além de esporte educacional, são patrocinadas iniciativas para esporte de alto rendimento (boxe, esgrima, remo, taekwondo e levantamento de peso), esporte de participação e memória do esporte.

(Com Agência Estado)

