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Esporte

Petição com milhões de assinaturas pede exclusão da Argentina da Copa de 2030

Revolta por supostos favorecimentos motivou a campanha

Por Flávio Monteiro 22 jul 2026, 18h44 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h23
Jogadores de futebol argentinos celebram em campo, segurando uma faixa branca com a frase LAS MALVINAS SON ARGENTINAS em letras pretas. Alguns usam camisas azuis e pretas, outros estão sem camisa, todos sorrindo e comemorando
Exposição de bandeira reivindicando as Ilhas Malvinas foi uma das justificativas apresentadas pela petição para excluir a Albiceleste (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Petição com milhões de assinaturas pede exclusão da Argentina da Copa de 2030 Priorizar nos meus resultados Google

Uma petição pedindo a exclusão da Seleção Argentina da Copa do Mundo de 2030 reuniu mais de 23 milhões de assinaturas, quase batendo o recorde mundial. O abaixo-assinado aponta supostos favorecimentos durante o torneio e a exposição de uma bandeira reivindicando as Ilhas Malvinas como território argentino como razão para a medida.

Denominada Argentina Out, a petição foi criada durante o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, e reuniu 23.316.108 assinaturas. O volume se aproximou da marca de 24,3 milhões, pertencente ao movimento Jubilee 2000, recorde registrado pelo Guinness.

Embora a popularidade do pedido impressione, não há validade jurídica, uma vez que a FIFA não utiliza campanhas públicas como critério para a aplicação de sanções.

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