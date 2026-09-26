Pesquisa aponta que 70% dos fãs de futebol no Brasil acompanham a NFL

Cerca de 70% dos torcedores de futebol no Brasil acompanham a National Football League (NFL) pelo menos eventualmente, e 50% já possuem uma equipe de preferência na liga norte-americana. Os dados constam em um levantamento divulgado pela FutebolCard no contexto da partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, que será disputada neste domingo, 27, no estádio do Maracanã.

Entre os entrevistados que acompanham a modalidade, 75% declararam seguir a competição há mais de cinco anos. Todos os integrantes desse grupo assistem aos jogos, 75% buscam notícias sobre o torneio e cerca de 70% compram produtos oficiais.

O estudo também identificou interesse em turismo esportivo: 12% dos participantes relataram já ter assistido a uma partida da NFL no exterior, enquanto 88% afirmaram que viajariam para acompanhar um jogo presencialmente. Além disso, mais de 40% dos entrevistados declararam dispor-se a investir acima de 3 mil reais nessa experiência.

Em análise sobre os dados, o presidente da FutebolCard, Robson Oliveira, pontuou que os resultados evidenciam a existência de um público consolidado no país que acompanha a liga, consome produtos e demonstra interesse em viajar para vivenciar os eventos. “O desafio é conhecer esse fã, entender suas preferências e construir uma relação com ele ao longo de todo o ano”, destaca Oliveira. “É justamente aí que dados e tecnologia podem ajudar a NFL a transformar audiência em comunidade no Brasil.”

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O levantamento mapeou ainda a distribuição de preferência pelas equipes da liga. O New England Patriots lidera no Brasil com 31,2%, seguido por Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, empatados com 18,8% cada. Juntas, as três franquias concentram cerca de 70% da preferência declarada.

De acordo com a pesquisa, Patriots e Chiefs funcionam como a principal porta de entrada para novos torcedores, somando 81% das escolhas entre os participantes que utilizaram o questionário para definir uma equipe. O Dallas Cowboys ocupa a sétima posição no ranking, com 3,1% da preferência, empatado com o Pittsburgh Steelers.

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O ranking das equipes mais citadas

– New England Patriots: 31,2%

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– Kansas City Chiefs: 18,8%

– Miami Dolphins: 18,8%

– Green Bay Packers: 9,4%

– Buffalo Bills: 6,2%

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– San Francisco 49ers: 6,2%

– Dallas Cowboys: 3,1%

– Pittsburgh Steelers: 3,1%

– Sem time definido: 3,1%

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A pesquisa foi realizada a partir do envio de um questionário para 100 mil torcedores cadastrados na base de dados da FutebolCard. Do total consultado, 15% responderam, estabelecendo uma amostra de 15 mil fãs de futebol.