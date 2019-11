Perto do título, Flamengo faz clássico contra o Vasco; saiba como assistir

O Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira 13, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo antecipado válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão apenas pelo pay-per-view do canal Premiere.

Com dez pontos de folga na liderança, a equipe rubro-negra pode ser campeã já no domingo caso vença o rival nesta quarta e o Grêmio, em Porto Alegre, no fim de semana. Para garantir o título antecipado, o Flamengo também precisa torcer contra o Palmeiras, que encara o Bahia em Salvador, também no domingo.

O clássico, que seria realizado apenas no dia 24 de novembro, foi adiantado já que o Flamengo terá pela frente a disputa da final da Copa Libertadores contra o River Plate, em jogo marcado para o dia 23, no estádio Monumental “U”, em Lima.

O Flamengo não perde há 19 rodadas e é favorito para o jogo desta quarta. Com a recuperação do uruguaio De Arrascaeta, o técnico português Jorge Jesus terá força máxima no duelo.

O Vasco ocupa a 11ª colocação na tabela, com 42 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G6, que dá acesso à próxima edição da Libertadores. A equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo vem de vitória fora de casa contra o CSA, mas terá três desfalques nesta quarta, entre eles o zagueiro Leandro Castán, suspenso, e o atacante Talles Magno, que lesionou a coxa na Copa do Mundo Sub-17.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Flamengo

Goleiro: Diego Alves

Defensores: Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís

Meias: Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Vitinho

Atacantes: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo e Danilo Barcelos

Meias: Richard, Raul e Marcos Júnior

Atacantes: Rossi, Marrony e Ribamar