Perto de despedida, Edmundo treina em São Januário

A principal novidade no treino do Vasco na manhã desta sexta-feira foi a presença do ex-atacante Edmundo no gramado de São Januário. O ex-jogador deu início à preparação para sua partida de despedida do futebol, prevista para o dia 28 de março, quando o Vasco vai disputar um amistoso contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Edmundo trabalhou a parte física e ficou conversando com Cristóvão Borges, com quem trabalhou em 2004 no Fluminense. O ex-jogador foi muito aplaudido pelos torcedores que acompanhavam ao treino.

A diretoria do Vasco decidiu homenagear Edmundo pela sua história de títulos no clube. O melhor momento do ex-atacante vascaíno com a camisa do time foi na conquista do título brasileiro de 1997. A escolha do Barcelona como rival se deve por que o time equatoriano foi o adversário na decisão da Copa Libertadores de 1998, quando o Cruzmaltino ficou com a taça. O curioso é que naquela ocasião Edmundo já estava no futebol italiano e não participou da conquista do título sul-americano pelo clube da Colina.