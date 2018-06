Personalidades lamentam a morte da ex-tenista Maria Esther Bueno

Personalidades dos esportes e da política comentaram nas redes sociais a morte da ex-tenista Maria Esther Bueno, que faleceu nesta sexta-feira em São Paulo, aos 78 anos. Tenista mais vitoriosa da história do esporte no Brasil, ela estava internada no Hospital 9 de Julho e lutava contra um câncer na boca.

Por meio do Twitter, o presidente Michel Temer afirmou que ela “será sempre lembrada como a nº 1 do tênis no coração de todos os brasileiros”.

Com pesar recebemos a notícia da morte da tenista Maria Esther Bueno. Ídolo do esporte brasileiro, ficou conhecida como bailarina pela leveza e elegância nas quadras. Será sempre lembrada como a nº 1 do tênis no coração de todos os brasileiros. — Michel Temer (@MichelTemer) June 8, 2018

Os tenistas Marcelo Melo e Bia Haddad também comentaram a morte de Maria Esther Bueno. Melo afirma que “é um dia triste para o tênis brasileiro” e lembra que a ex-tenista “foi a maior vencedora do tênis brasileiro” e “sempre prestou tudo que pode ao tênis”.

Por meio de um vídeo, Bia lembrou o contato que teve com Maria Esther durante o Rio Open e a classificou como “ícone no nosso país”. “Dentro e fora da quadra, sempre mostrou muita luta, sempre foi uma pessoa muito boa, fez bem ao esporte (…) vou tentar das melhor forma possível fazer o meu melhor dentro de quadra para seguir essa luta pelo nosso país”, disse a tenista.

No Twitter, o Rio Open classificou a ex-tenista como “nossa rainha.

Nossa eterna rainha. Que absoluta honra foi contar com você em todas as nossas edições. Obrigado por tudo.#Lutohttps://t.co/zL80TbbXng — Rio Open (@RioOpenOficial) June 8, 2018

O ex-tenista Fernando Meligeni também utilizou a rede para se manifestar. “Nós tenistas agradecemos tudo que vc fez e inspirou”, escreveu.

Que dia triste. Descanse em paz querida Maria Esther. O tênis deve muito a vc. Nos tenistas agradecemos tudo que vc fez e inspirou. pic.twitter.com/ZezjMY9xYs — Fernando Meligeni (@meligeni) June 8, 2018

Nomes de outros esportes também lamentaram a morte da maior tenista brasileira. Os ex-jogadores da seleção brasileira de vôlei e campeões olímpicos Nalbert e Fabi Alvim se manifestaram no Twitter.

MARIA ESTHER BUENO ETERNA!!! Tive a honra de conhecer e fazer a cobertura da Olimpíada de Londres ao lado dela… Uma das maiores atletas de todos os tempos e a doçura em pessoa! Fará MUITA falta!! 🙏🙌🙏🙌 — Nalbert (@nalbert12) June 8, 2018

Descase em paz Maria Esther Bueno! A bailarina do tênis! Orgulho de vc ter nascido brasileira! Umas das grandes mulheres do nosso esporte! A maior tenista brasileira de todos os tempos! — Fabi Alvim (@FabiAlvim14) June 8, 2018

Outro a buscar a rede social para comentar a morte de Maria Esther Bueno foi o ex-judoca e deputado federal João Derly (Rede-RS). “Uma das maiores desportistas da história do Brasil e um exemplo de talento, obstinação e espírito esportivo”, escreveu.

Confirmado o falecimento da grande Maria Esther Bueno, uma das maiores desportistas da história do Brasil e um exemplo de talento, obstinação e espírito esportivo. Que ela descanse em paz e que Deus abençoe e conforte a família nesse momento de dor! — João Derly (@joaoderly) June 8, 2018

Flamengo e Corinthians, os dois clubes de futebol com as maiores torcidas do país, também lamentaram o falecimento de Maria Esther no Twitter:

Com profundo pesar recebemos a notícia do falecimento de uma das maiores esportistas da história do país. Descanse em paz, Maria Esther Bueno. Nossos sentimentos aos amigos, fãs e familiares. SRN! — Flamengo (@Flamengo) June 8, 2018