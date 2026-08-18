Pep Guardiola no Manchester City: série documental expõe divórcio, lágrimas e atritos

A Prime Video acaba de lançar na Europa a série documental em quatro episódios A Beautiful Obsession, que retrata a dramática derrocada tática e psicológica das duas últimas temporadas de Pep Guardiola no comando do Manchester City (2024–2026). Coproduzido pela City Studios e dirigido pelo cineasta Kevin Macdonald, o projeto expõe os vestiários da equipe. A obra capta o choque entre o esgotamento profissional de um elenco multicampeão e a intensa crise pessoal vivida pelo técnico espanhol.

No outono de 2024, o City enfrentou sua pior sequência sob o comando de Guardiola, sofrendo nove derrotas em treze jogos. O estresse se refletia no treinador, que nos bastidores passava por um doloroso divórcio de sua esposa Cristina Serra. Em dezembro daquele ano, após perder para a Juventus, Guardiola confessou a separação aos jogadores no vestiário de forma visceral para cobrar paixão do grupo: “Divorciei-me da minha esposa. Eu a amava inacreditavelmente, mas perdemos a paixão… Não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão”. Seu assistente, Manuel Estiarte, precisou intervir junto ao elenco para explicar que Pep estava “extremamente sensível e triste” por ser “um ser humano fraco passando por um divórcio”.

As tensões táticas abalaram a relação com lideranças do grupo. Após uma derrota por 2 a 0 contra o Liverpool, o treinador apontou um erro do capitão Kyle Walker. O zagueiro reagiu de forma explosiva: “Você fala meu nome em toda porra de reunião!”. Quando Guardiola justificou dizendo que a cobrança vinha por ele ser o capitão, Walker rebateu: “Você não queria que eu fosse capitão”. Visivelmente emocionado, Guardiola respondeu à equipe com a voz embargada: “Se eu sou o problema, me digam… Eu estendi o contrato porque queria lutar com vocês”. Walker acabou perdendo espaço e foi transferido em 2025.

A cobrança implacável de Guardiola também atingiu o principal goleador do time, Erling Haaland. O documentário revela um momento de extrema tensão no vestiário durante o intervalo da final da Copa da Inglaterra (FA Cup) contra o Crystal Palace, no estádio de Wembley. Incomodado com a postura do atacante norueguês, o treinador o cobrou de forma ríspida perante o elenco: “Você está cansado? Se não está, por que não está lutando por cada bola na final? Eu te amo como um filho, mas prove em campo sua vontade de vencer”.

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Outro momento dramático ocorreu em novembro de 2025, após poupar dez titulares e perder para o Bayer Leverkusen. Guardiola ameaçou demitir-se no vestiário: “Trabalho para vocês. Deixo minha vida, meu divórcio e minha família longe… E o que vocês me dão de volta?”. A polêmica rotação irritou o presidente Khaldoon Al Mubarak, que, em mensagens de voz com o CEO Ferran Soriano, admitiu estar tão furioso que não conseguia falar com o treinador. Soriano aconselhou equilíbrio diante do erro do técnico, notando que “gênios são pessoas desequilibradas”, ao que Guardiola concordou com humor autodepreciativo.

A série também ilustra a frieza administrativa da diretoria ao recusar a renovação de contrato do ídolo Kevin De Bruyne. O belga chorou copiosamente em sua entrevista de despedida: “É muito difícil. Meus filhos não querem ir”. O diretor Txiki Begiristain justificou a decisão, alegando que uma equipe precisa ter a coragem de renovar seu elenco com energias novas.

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Guardiola deixou o City em maio. No encerramento, o treinador expressou o desejo de passar mais tempo com seu pai de 95 anos e vivenciar o conceito catalão de “badar” — desligar-se de tudo e ver o tempo passar. O clube agora segue sob o comando de Enzo Maresca.