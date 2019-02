Pentacampeão mundial, Teddy Riner conquista ouro inédito no judô

Londres, 3 ago (EFE).- O pentacampeão mundial da categoria pesado (acima de 100kg) Teddy Riner foi coroado nesta sexta-feira o melhor judoca da atualidade após conquistar o primeiro ouro olímpico de sua carreira nos Jogos de Londres.

O francês, de 23 anos, ganhou todos os campeonatos mundiais desde 2007, algo que nenhum judoca tinha conseguido até então, e hoje se impôs com uma arrasadora facilidade a todos os oponentes no tatame para conseguir o único troféu que lhe faltava.

Na final, o campeão francês, encorajado por centenas de compatriotas nas arquibancadas, se impôs ao russo Alexander Mikhaylin que acumulou três punições por falta de combatividade, o que deu um wazari de vantagem para Riner.

Da mesma forma venceu nas semifinais o sul-coreano Sung-Min Kim, em uma jornada na qual todos seus rivais mal se atreveram a atacá-lo pelo respeito que tinham.

O sul-coreano, um dos principais concorrentes de Riner na luta pelo ouro acabou pagando sua pouca efetividade e no combate pelo bronze também sofreu uma derrota, diante o brasileiro Rafael Silva, que levou a medalha graças à decisão dos juízes depois que o tempo tinha se esgotado com empate no marcador.

O outro bronze foi para o alemão Andreas Toelzer que, com 32 anos. O judoca venceu a luta pelo pódio contra o bielorrusso Ihar Makarau após imobilizá-lo durante 25 segundos com as costas contra o solo e conseguindo assim o ippon. EFE