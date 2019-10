Peneira de E-Sports: caminhão percorrerá o Brasil em busca de talentos

Os esportes eletrônicos, ou simplesmente E-Sports, estão cada vez mais populares e estruturados no mundo todo e os brasileiros que quiserem seguir carreira neste ramo terão uma boa oportunidade a partir deste mês. A equipe nacional Red Canids Kalunga anunciou que percorrerá o Brasil na primeira “peneira itinerante”, em busca de novos talentos para integrar seus times de League of Legends (LoL) e Free Fire.

Eles utilizarão um caminhão, o Red Truck HyperX, que contém uma arena própria de jogos, para visitar 18 capitais brasileiras nos próximos oito meses. O caminhão-arena começará seu itinerário nos dias 26 e 27 de outubro, quando visitará a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As inscrições para participar do evento são feitas pelo site da Red Canids, pelo valor de 25 reais.

Na modalidade Free Fire, 200 jogadores serão selecionados e passarão, posteriormente, por mais duas fases até restarem os cinco melhores do país, que integrarão a equipe. A organização será parecida na modalidade League os Legends (Lol), onde serão selecionados 300 jogadores no tour do Red Truck e, depois de mais duas peneiras, os cinco melhores serão contratados.

Os candidatos às vagas de LoL passarão por quatro etapas no processo seletivo do RED Truck. A primeira delas é uma prova de conhecimentos gerais sobre o jogo, seguida de duelo um contra um, competição em equipe e entrevista com a comissão técnica e psicóloga. Dada as especificidades de cada jogo, o processo será similar no Free Fire, onde serão avaliados os conhecimentos, habilidades individuais e coletivas e o perfil do candidato em entrevista.

O Free Fire é um jogo de sobrevivência e exploração, típico do gênero Battle Royale. O League of Legends, por sua vez, é do gênero Multiplayer Online Battle Arena, que envolve estratégias para derrotar a equipe inimiga.

O LoL é um dos jogos eletrônicos mais conhecidos do mundo e atrai grande audiência para suas principais competições, como o Campeonato Mundial de LoL, que está sendo disputado na Alemanha. O Flamengo foi o único representante brasileiro no torneio, mas foi eliminado ainda na fase de grupos no último sábado.

Confira o itinerário do RED truck:

2019

São Paulo: 9 e 13 de outubro

Porto Alegre: 26 e 27 de outubro

Florianópolis: 1º e 2 de novembro

Curitiba: 15 e 16 de novembro

Cuiabá: 30 e 1º de dezembro

Goiânia: 14 e 15 de dezembro

2020

Brasília: 11 e 12 de janeiro

Belo Horizonte: 25 e 26 de janeiro

Rio de Janeiro: 8 e 9 de fevereiro

Salvador: 15 e 16 de fevereiro

Aracaju: 7 e 8 de março

Maceió: 21 e 22 de março

Recife: 4 e 5 de abril

João Pessoa: 25 e 26 de abril

Natal: 1º e 2 de maio

Fortaleza: 15 e 16 de maio

São Luís: 30 e 31 de maio

Belém: 6 e 7 de junho