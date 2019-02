Pênalti perdido, briga e Messi não tiram humor de Cristiano Ronaldo

A alegria de Cristiano Ronaldo após a confirmação do título nacional do Real Madrid é inabalável. Embora tenha marcado seu 44gol no Campeonato Espanhol na decisiva vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, nesta quarta, o português até teve motivos para lamentar: perdeu um pênalti, viu Messi ultrapassá-lo na tabela de artilheiros (chegou aos 46 gols) e ainda se envolveu em uma discussão com o volante Javi Martinez, do Bilbao. Nada que pudesse apagar a alegria da taça.

‘É uma grande alegria. É a primeira Liga que conquisto aqui na Espanha e estou muito contente’, festejou o goleador, minutos depois de provocar Javi Martinez apontando o símbolo da Liga Espanhola e lhe endereçando uma ‘banana’.Faltando duas rodadas para o fim da competição, Cristiano Ronaldo vai travar um duelo particular com Messi pelo posto de artilheiro máximo do torneio. Campeão com 94 pontos, o Real Madrid ainda vai visitar o Granada e receber o Mallorca. Já o Barcelona, que tem 87, encara o Espanyol no Camp Nou e Bétis, fora de casa.

São dois gols de diferença, mas o português garante não se preocupar. ‘O que eu mais queria era ganhar o campeonato. Se for o artilheiro, bom. Mas não estou preocupado com isso agora’, garantiu.

‘Foram dez meses de muita luta, estamos todos muito contentes, muito alegres por atingir nosso objetivo. Jogar contra uma equipe como o Barcelona é muito difícil. Ganhar de um dos melhores do mundo é uma sensação muito boa’, finalizou.