Pelé volta a ser internado em hospital em São Paulo

Pelé voltou a ser internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. O ex-jogador há algum tempo vinha sentindo dores musculares, e os médicos detectaram a pressão de uma vértebra sobre um nervo como sendo a causa. Eles sugeriram ao craque fazer um procedimento para afastar a vértebra do nervo, e Pelé aproveitou as férias de julho para realizá-lo. O craque deve receber alta neste fim de semana. A pedido da família, a assessoria do hospital não confirma a data da internação, nem seu estado de saúde.

Trata-se da segunda internação de Pelé em dois meses. No início de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital por conta de uma hiperplasia (inchaço) na próstata. O ex-jogador passou por exames, que constataram que a hiperplasia era benigna, sem incidência de tumores. Pelé foi, então, operado para evitar uma nova infecção urinária, que já o levara ao hospital no fim de 2014 – na época ele ficou internado durante 16 dias.

(Da redação)