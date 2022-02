Pelé publica foto nas redes sociais para mostrar que está bem

Nesta quinta-feira, 10, Edson Arantes do Nascimento foi às redes sociais para negar rumores de que não estaria bem de saúde. Em seu perfil no Tweeter, Pelé publicou uma mensagem bem humorada, com uma foto na qual parece estar em casa, numa cadeira de rodas, e reproduz o seu lendário gesto de comemoração de gols, o soco no ar.

“Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim”, escreveu ele. “Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão?”.

Pouco antes, Flavia Nascimento, uma das filhas do tricampeão mundial, desfizera qualquer dúvida sobre a saúde do pai em um áudio mandado à reportagem de VEJA: “Ele está bem, está em casa. Hoje, é o dia da beleza. Está cortando o cabelo, fazendo a barba. Tá tudo bem”.

No fim de janeiro, o ex-goleador do Santos e do Cosmos deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o tumor de cólon descoberto no ano passado. Na ocasião, os mesmos boatos surgiram. Flávia e outra filha dele, Kely, vieram a público dizer que o pai estava “ótimo” e “super forte”, sem nada de novo no sue quadro de saúde. Kely afirmou ainda que o pai vai ao hospital mensalmente, às vezes, duas vezes no mesmo mês. E que sempre surgem notícias falando de sua saúde.