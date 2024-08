Pela primeira vez, judô brasileiro é ouro, prata e bronze na mesma Olimpíada

Desde 1984, nos Jogos de Los Angeles, o judô brasileiro é pódio em todos os Jogos Olímpicos. Nunca antes, no entanto, o Brasil foi ouro, prata e bronze na mesma edição, um feito conquistado agora nesta sexta-feira, 2, em Paris, com a nova campeã Bia Souza. Willian Lima e Larissa Pimenta foram prata e bronze, respectivamente, mais cedo nesta semana.

Na história olímpica, o Brasil é uma potência: é o quinto país com mais pódios, atrás de Japão (103), França (67), Coreia do Sul (48) e Cuba (37).

São tantos pódios que o judô é o esporte que mais trouxe medalhas para os brasileiros, com 27 no total. O segundo esporte é o vôlei, com 24, somando quadra e praia.