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Esporte

Pela primeira vez, Harvard tem um ex-aluno jogando na Copa do Mundo

Seleção joga contra o Paraguai nesta sexta-feira, 12

Por Tatiana Moura 12 jun 2026, 22h13 | Atualizado em 12 jun 2026, 22h14
Goleiro de futebol masculino, branco, vestindo uniforme verde-limão com listras verticais, número 25 e escudo dos EUA, luvas brancas e vermelhas, em campo chuvoso, com público desfocado ao fundo
Matt Freese (Reprodução/Divulgação)
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Um dos goleiros convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, Matt Freese, 27 anos, é formado em Economia, por Harvard, uma das principais faculdades do mundo. Na última edição da competição, em 2022, ele estava se formando na universidade. É a primeira vez na história que um ex-aluno joga o torneio. Atualmente joga pelo New York City Football, mas entrou na instituição como atleta, em 2018.

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