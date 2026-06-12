Pela primeira vez, Harvard tem um ex-aluno jogando na Copa do Mundo

Um dos goleiros convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, Matt Freese, 27 anos, é formado em Economia, por Harvard, uma das principais faculdades do mundo. Na última edição da competição, em 2022, ele estava se formando na universidade. É a primeira vez na história que um ex-aluno joga o torneio. Atualmente joga pelo New York City Football, mas entrou na instituição como atleta, em 2018.

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