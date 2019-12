Pela 1ª vez, Prêmio Brasileirão será igual para homens e mulheres

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta segunda-feira, 9, o Prêmio Brasileirão 2019, no Píer Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a cerimônia criada em 2005 terá premiações idênticas para os destaques da Série A masculina e feminina. Entre os homens, o campeão foi o Flamengo, e, entre as mulheres, a Ferroviária.

No ano passado, a CBF já havia incluído as atletas na festa e unificado as premiações por posição, além de ter feito uma homenagem a Marta, maior estrela do futebol feminino mundial. Desta vez, porém, a entidade incorporou os prêmios de craque da galera e de gol mais bonito entre as mulheres, igualando as 16 categorias premiadas.

Serão premiados, portanto, os melhores jogadores e jogadoras por posição, os melhores técnicos, as maiores revelações, os craques do Brasileirão e os gols mais bonitos. A cerimônia começa às 20h30 e terá transmissão do SporTV.