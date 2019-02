PC Gusmão mostra ansiedade para reviver emoção do Clássico-Rei

De volta ao comando do Ceará, PC Gusmão passará no domingo por emoção já conhecida, mas mesmo assim mostra ansiedade para o clássico com o Fortaleza, marcado para as 16 horas (de Brasília) no Estádio Presidente Vargas.

‘A gente sabe que o clássico é um jogo diferenciado e é um prazer reviver esta emoção, já que eu participei em anos anteriores. Eu sei que o jogo entre Ceará e Fortaleza sempre mobiliza muitos torcedores e gente precisa do apoio da nossa torcida no PV. Vamos entrar em campo determinados e pensando apenas na vitória’, afirmou o treinador.

Diante do Fortaleza, PC Gusmão vai tentar também manter a campanha 100% em 2012. No comando do Vovô, o treinador já conquistou vitórias contra o Guarany de Sobral (3 x 1) e Horizonte (3 x 0).

O objetivo principa, contudo, é diminuir a distância para o líder. Após 16 rodadas, o Fortaleza é o líder da competição somando 41 pontos, cinco à frente do princípal rival.