Paulinho, do Palmeiras, sofre mais uma lesão; veja histórico do atleta

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O atacante Paulinho, do Palmeiras, sofreu mais uma lesão, desta vez no músculo adutor longo da perna direita, o que o afastará dos campos por semanas. Desde sua chegada ao clube, o jogador tem enfrentado um histórico complexo de contusões, cirurgias e longos períodos de recuperação, dificultando sua sequência de jogos. Entenda o impacto de sua saga no time.

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O atacante Paulinho, do Palmeiras, sofreu uma nova lesão na última quinta-feira, 27, e ficará de fora das partidas do clube pelas próximas semanas. Em recuperação de outra lesão, no início de agosto, o jogador desta vez sofreu uma contusão do músculo adutor longo da perna direita, dentro da Academia de Futebol.

O histórico

Paulinho foi contratado pelo Palmeiras em 31 de dezembro de 2024, por cerca de 18 milhões de euros (ou por volta de 115 milhões de reais) do Atlético-MG, clube em que o jogador atuou por dois anos. O atacante já chegou ao time paulista em recuperação, após passar por uma cirurgia na tíbia no início de dezembro.

Após a contratação ter sido oficializada, Paulinho declarou durante uma coletiva de imprensa — momento de apresentação de sua camisa 7, ao lado de Leila Pereira — que “não tem prazo certo” para jogar pelo Palmeiras, e ressaltou como o ano anterior, apesar dos resultados, teria sido complexo por causa da continuidade da lesão, que começou com sintomas no início de 2024, e piorou até precisar da cirurgia, no fim do ano.

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Já recuperado, o jogador participou da partida contra o Corinthians, durante a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras se sobressaiu com 2 a 0. Em seguida, Paulinho participou de outros jogos com o clube, ainda em 2025. Em julho, após os jogos da Copa do Mundo de Clubes, o atacante precisou passar por uma nova cirurgia, ainda pelo mesmo problema que o acompanhou desde a saída do Atlético-MG.

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Após esse processo, ele passou mais de 300 dias sem conseguir jogar pelo Palmeiras, em recuperação. O retorno do atacante aconteceu em 2 de maio de 2026, em uma partida empatada contra o Santos. Ele seguiu com o time e conseguiu jogar a Libertadores, mas sofreu um novo baque em julho, quando teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Poucos dias depois, já no início de agosto, ele foi vítima de mais uma lesão, dessa vez no músculo adutor da coxa direita.

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Os problemas o levaram a transição física para sua recuperação plena, mas a nova lesão da última quinta-feira atrapalhou novamente os planos de retorno completo do atacante ao Palmeiras. Agora, com uma contusão do músculo adutor longo da perna direita, ele deve permanecer mais de um mês em recuperação, e pode retornar apenas depois da próxima Data Fifa, em 6 de outubro.