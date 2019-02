Paulinho chora após conquista e promete continuar no Corinthians

Cotado para deixar o Corinthians a partir de 2012, Paulinho fez questão de garantir que ficará no clube. Emocionado pela conquista do título do Campeonato Brasileiro, o volante chorou após o apito final da partida com o Palmeiras e garantiu à torcida que não sairá.

‘Tenho que agradecer a Deus pelo meu ano. Muitos falam que estou de malas prontas, mas eu quero ficar’, disse o jogador. ‘O Andrés (Sanchez, presidente) coloca que quando jogador quer ficar ele fica. Minha postura hoje é essa’, disse o vice-artilheiro do time na temporada, com 11 gols, atrás só de Liedson.

Paulinho tem contrato com o clube até 30 de junho de 2013. O problema é que, apesar do longo vínculo firmado, o Corinthians tem somente 10% dos direitos econômicos do atleta – o restante é dividido igualmente entre BMG e Pão de Açúcar – e é obrigado a liberar o atleta se os investidores considerarem vantajosa alguma proposta do exterior. Recentemente, alguns clubes italianos demonstraram interesse no futebol do camisa 8.

Contratado em 2010, o volante despontou sob comando de Tite, depois da venda de Elias e Jucilei. Ao lado de Ralf, que se notabilizou pelo alto número de desarmes, Paulinho se tornou o homem de confiança do treinador na saída de bola e também para supreender no ataque, inclusive balançando as redes. O bom desempenho rendeu até convocação à Seleção Brasileira.

Se o ‘fico’ do volante no domingo foi movido somente pela euforia da conquista ou não, apenas o tempo dirá. A princípio, ele se reapresentará com o restante do elenco em 4 de janeiro.