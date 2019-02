Pau Gasol critica NBA: ‘É cada vez mais negócio e menos esporte’

O espanhol Pau Gasol, do Los Angeles Lakers, resolveu se manifestar sobre os rumores de negociação envolvendo o seu nome na NBA. Recentemente, foi barrada pela própria liga uma transferência que o colocava no Houston Rockets.

Gasol conversou com jornalistas nesta segunda-feira, após a sessão de fotos dos Lakers para a temporada 2011/2012, que será finalmente iniciada após meses de locaute.

‘Existem negociações, existem rumores’, ponderou o espanhol. ‘Neste negócio, podem te negociar a qualquer momento e o que está acontecendo é uma dose de realidade. Entendo que tudo isso é um negócio’.

‘A NBA está cada vez mais negócio e menos esporte’, criticou o pivô, que logo minimizou uma possível mágoa pelo time californiano. ‘Existe uma parte deste negócio em nós e não temos que dizer nada. Minha lealdade com os Lakers é total’.

Na semana passada, os Lakers tentaram uma troca tripla com o New Orleans Hornets, que envolveria a vinda de Chris Paul para Los Angeles e a ida de Gasol para um terceiro clube, o Houston Rockets. Agora, é especulado que o espanhol seja moeda de troca com Dwight Howard, do Orlando Magic. Mesmo assim, ele manteve a postura e foi brando.

‘Se puder seguir aqui sem ressentimento. É algo que se tem que evitar sobre esse tipo de situação. Temos que entender que não é nada pessoal. Não está sendo nada fácil permanecer tranquilo e calado e não pensar nas distintas possibilidades. Mas estou aqui e estou agradecido por isso. Vamos ver o que acontece nos próximos dias’, finalizou.