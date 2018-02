Patinadora é traída por figurino e perde pontos por seio à mostra

A francesa Gabriella Papadakis passou por uma situação constrangedora nesta segunda-feira, durante a prova de patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang. No início de sua apresentação ao lado do parceiro Guillaume Cizeron, a atleta de 22 anos foi traída por seu uniforme e deixou o seio esquerdo à mostra por alguns segundos. Apesar do incidente, que custou alguns pontos, a dupla terminou a fase classificatória na segunda colocação, com nota 81.93.

Gabriella Papadakis chorou após a prova e lamentou o ocorrido ao jornal americano USA Today. “Foi o meu pior pesadelo e aconteceu na Olimpíada. Eu estava bem distraída, aconteceu logo nos primeiros segundos. Eu disse a mim mesma que eu não tinha escolha e que tinha de seguir em frente.”

Guillaume Cizeron tratou de dar força à parceira. “É frustrante perder alguns pontos por causa de um problema de figurino. Não é para isso nos preparamos nos treinos. Ainda assim, estou orgulhoso da nossa performance.” A dupla disputará a final da patinação artística.

A OBS, empresa que cuida das transmissões oficiais das Olimpíadas, foi criticada nas redes sociais por ter exibido o momento da gafe várias vezes e em câmera lenta.