Passou o cometa: Haaland marca dois e bate novo recorde pela Noruega
Estreante em Copas do Mundo fez quatro gols em dois jogos no retorno norueguês
Erling Haaland precisou de apenas dois jogos para se tornar o artilheiro norueguês em Copas do Mundo. O centroavante já balançou a rede quatro vezes em sua primeira participação no Mundial e mira se isolar de vez com a classificação antecipada da seleção para o mata-mata.
De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega retornou em grande estilo com uma goleada por 4 a 1 contra o Iraque. Haaland deixou fez dois gols e se tornou o primeiro do seu país a realizar o feito.
Com o saldo do primeiro jogo, ele igualou a marca do, então, artilheiro da seleção viking, Kjetil Rikdal, que tinha marcado dois gols em suas participações nas Copas de 1994 e 1998. O segundo deles, inclusive, foi contra o Brasil de pênalti.
Já Haaland, não apenas alcançou a marca em um jogo, como a superou na partida seguinte. Na vitória por 3 a 2 contra Senegal, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo e marcou duas vezes contra o goleiro Mendy.
A segunda vitória garantiu a vaga no mata-mata e pelo menos mais dois jogos para Haaland aumentar seu recorde nacional. Na competição sediada no México, Canadá e EUA, ele é forte candidato na disputa pela artilharia com Mbappé também com quatro gols e Lionel Messi na liderança com cinco.
Na terceira e última rodada da fase de grupos, enfrenta justamente a França de Mbappé, no dia 26, às 16h (horário de Brasília).