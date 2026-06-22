Passou o cometa: Haaland marca dois e bate novo recorde pela Noruega

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Erling Haaland faz história na Copa do Mundo, tornando-se o artilheiro norueguês em apenas dois jogos com quatro gols. Sua performance decisiva foi crucial para a Noruega garantir a vaga no mata-mata após 28 anos, e o coloca como forte candidato à artilharia geral do Mundial.

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Erling Haaland precisou de apenas dois jogos para se tornar o artilheiro norueguês em Copas do Mundo. O centroavante já balançou a rede quatro vezes em sua primeira participação no Mundial e mira se isolar de vez com a classificação antecipada da seleção para o mata-mata.

De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega retornou em grande estilo com uma goleada por 4 a 1 contra o Iraque. Haaland deixou fez dois gols e se tornou o primeiro do seu país a realizar o feito.

Com o saldo do primeiro jogo, ele igualou a marca do, então, artilheiro da seleção viking, Kjetil Rikdal, que tinha marcado dois gols em suas participações nas Copas de 1994 e 1998. O segundo deles, inclusive, foi contra o Brasil de pênalti.

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Já Haaland, não apenas alcançou a marca em um jogo, como a superou na partida seguinte. Na vitória por 3 a 2 contra Senegal, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo e marcou duas vezes contra o goleiro Mendy.

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A segunda vitória garantiu a vaga no mata-mata e pelo menos mais dois jogos para Haaland aumentar seu recorde nacional. Na competição sediada no México, Canadá e EUA, ele é forte candidato na disputa pela artilharia com Mbappé também com quatro gols e Lionel Messi na liderança com cinco.

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Na terceira e última rodada da fase de grupos, enfrenta justamente a França de Mbappé, no dia 26, às 16h (horário de Brasília).