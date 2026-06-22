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Esporte

Passou o cometa: Haaland marca dois e bate novo recorde pela Noruega

Estreante em Copas do Mundo fez quatro gols em dois jogos no retorno norueguês

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 23h09
Jogador de futebol Erling Haaland, loiro de cabelo preso, sorri e celebra com os braços abertos, vestindo camisa preta com número 9 e escudo da Noruega, em estádio lotado com faixa vermelha GOOOAL ao fundo
Erling Haaland, atacante da Noruega, marcou dois gols em cada jogo que disputou na Copa do Mundo (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Erling Haaland precisou de apenas dois jogos para se tornar o artilheiro norueguês em Copas do Mundo. O centroavante já balançou a rede quatro vezes em sua primeira participação no Mundial e mira se isolar de vez com a classificação antecipada da seleção para o mata-mata.

De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega retornou em grande estilo com uma goleada por 4 a 1 contra o Iraque. Haaland deixou fez dois gols e se tornou o primeiro do seu país a realizar o feito.

Com o saldo do primeiro jogo, ele igualou a marca do, então, artilheiro da seleção viking, Kjetil Rikdal, que tinha marcado dois gols em suas participações nas Copas de 1994 e 1998. O segundo deles, inclusive, foi contra o Brasil de pênalti.

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Já Haaland, não apenas alcançou a marca em um jogo, como a superou na partida seguinte. Na vitória por 3 a 2 contra Senegal, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo e marcou duas vezes contra o goleiro Mendy.

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A segunda vitória garantiu a vaga no mata-mata e pelo menos mais dois jogos para Haaland aumentar seu recorde nacional. Na competição sediada no México, Canadá e EUA, ele é forte candidato na disputa pela artilharia com Mbappé também com quatro gols e Lionel Messi na liderança com cinco.

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Na terceira e última rodada da fase de grupos, enfrenta justamente a França de Mbappé, no dia 26, às 16h (horário de Brasília).

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Copa do Mundo 2026
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