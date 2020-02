Passeio na NBA: Rockets domina e vence fácil o Warriors fora de casa

Na primeira partida pós-All Star Game da NBA, o Houston Rockets foi até São Francisco para enfrentar o Golden State Warriors e passeou do início ao fim da partida, vencendo por 135 a 105. Com a vantagem no placar assegurada, restou tempo para que o brasileiro Bruno Caboclo fosse à quadra pelo lado do Rockets.

Com seus principais jogadores à disposição, o Rockets entrou em quadra com o favoritismo, já que do outro lado os ‘Splash Brothers’ Stephen Curry e Klay Thompson estão machucados. O favoritismo rapidamente foi confirmado, com uma chuva de bolas de três já no início do duelo.

Ao todo, a equipe do Texas guardou 25 bolas do perímetro contra sete dos donos da casa. O principal pontuador foi James Harden, com 29 pontos, além de 10 passes. Russell Westbrook, expulso por cometer duas faltas técnicas, anotou 21 e também deu 10 assistências.

P.J. Tucker, Robert Covington e Jeff Green também se destacaram. Do outro lado, o melhor em quadra foi Andrew Wiggins, com 22 pontos. Draymond Green, que normalmente chama a responsabilidade para si, teve uma noite ruim no Chase Center.

Com a vitória, o Houston Rockets segue com a quinta colocação da Conferência Oeste garantida. O Golden State Warriors, campeão em três das últimas cinco temporadas, tem a pior campanha da liga.