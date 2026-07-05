Partida entre México e Inglaterra sofre atraso por conta do mau tempo

A Fifa confirmou que a partida entre México e Inglaterra, no Estádio Azteca, terá atraso para começar devido ao mau tempo. O jogo foi adiado para começar às 22h (de Brasília) e não mais às 21h.

O governo já tinha emitido um aviso de condições climáticas perigosas cerca de três horas antes do horário original de início, e orientado os torcedores já no estádio para se abrigarem sob o teto do Azteca, enquanto seguranças e outros funcionários se amontoavam sob toldos e qualquer outro abrigo disponível. Trovões foram ouvidos sobre o estádio, com raios e queda de granizo. Imprensa e público foram orientados a permanecer protegidos até a tempestade passar.

Na sexta-feira, 3 de julho, chegou a ser discutida a possibilidade de antecipar o jogo para evitar as tempestades quee já eram previstas. Em determinado momento, cogitou-se iniciar a partida ao meio-dia no horário local, seis horas antes do previsto, mas, após novas conversas, o horário original foi mantido.

As previsões indicam que a tempestade deve continuar até o horário da bola rolando. Pelo protocolo da Fifa, a partida deve ser interrompida caso haja incidência de raios em um raio de 13 km (oito milhas). O jogo é paralisado e só é retomado após um período de 30 minutos sem novos raios; cada nova incidência reinicia essa contagem do zero.

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