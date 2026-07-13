Parreira internado: hospital atualiza quadro do ex-treinador que apresentou ‘discreta melhora’

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Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção, apresentou “discreta melhora” na inflamação pulmonar, mas seu estado de saúde permanece grave, porém estabilizado, na UTI. Internado desde junho, ele tem a sedação retirada aos poucos e oscila entre lucidez e coma, passando por traqueostomia e hemodiálise. Leia a matéria completa para entender a situação.

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O ex-treinador Carlos Alberto Parreira apresentou uma “discreta melhora” no seu quadro de inflamação pulmonar, segundo comunicado divulgado nesta segunda, 13, pelo hospital no Rio de Janeiro, onde ele está internado. O estado de saúde do treinador do tetracampeonato segue grave, mas ele encontra-se estabilizado.

Internado desde o dia 16 de junho no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, Parreira segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Sua sedação está sendo retirada aos poucos, então, ele oscila entre momentos de lucidez e coma induzido.

No dia 23 de junho, o hospital havia informado uma melhora no quadro de inflamação pulmonar, estava lúcido e orientado, respirando espontaneamente sem auxílio de aparelhos. Porém, no dia 27 do mesmo mês, Parreira apresentou “complicações clínicas” no quadro de inflamação pulmonar e fez uma cirurgia para cauterização de sangramento nasal, com sucesso, e voltou a respirar com auxílio de aparelhos.

A atualização do hospital no dia 3 de julho informou que Parreira apresentou um “quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal” e ele passou a necessitar de hemodiálise. No dia 7, ele foi traqueostomizado.

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Aos 83 anos, o técnico do tetracampeonato mundial do Brasil convive com um linfoma de Hodgkin diagnosticado em 2023. Após entrar em remissão da doença em 2025, ele voltou a realizar tratamento oncológico devido à retomada do quadro, que exige acompanhamento constante, especialmente em pacientes idosos.

Confira a nota do hospital:

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“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado, desde 16 de junho, em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar. O paciente apresenta uma discreta melhora do quadro clínico e sua sedação está sendo retirada paulatinamente, assim, ele oscila entre momentos de lucidez e coma induzido. Parreira foi traqueostomizado, no dia 7 de julho, continua em diálise e seu estado de saúde, embora grave, encontra-se estabilizado.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

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Não há previsão de alta da UTI.”