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Parreira internado: hospital atualiza quadro do ex-treinador após cirurgia

Com inflamação pulmonar, técnico do tetracampeonato tem quadro 'estável', mas continua sedado e respirando com auxílio de aparelhos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 16h53 | Atualizado em 3 jul 2026, 17h27
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e ondulados, veste camisa branca e paletó escuro, com expressão séria, olhando para a direita. Ele segura um microfone preto com detalhe vermelho, em um ambiente com fundo azul escuro e um logo desfocado
Carlos Alberto Parreira (Buda Mendes/Getty Images)
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Parreira internado: hospital atualiza quadro do ex-treinador após cirurgia Priorize VEJA no Google

Carlos Alberto Parreira, internado em tratamento intensivo devido a uma inflamação pulmonar, apresenta quadro “estável” após passar por cirurgia, informou neste domingo, 29, o hospital onde o ex-técnico da Seleção Brasileira está sendo tratado.

Parreira, de 83 anos, que comandou o Brasil na conquista do tetra em 1994, luta desde 2023 contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático.

Ele foi operado no sábado para a “cauterização de sangramento nasal, com sucesso”, explicou o hospital Samaritano Barra, onde está internado desde o dia 16 de junho.

Seu estado de saúde é estável, mas Parreira “permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos”, de acordo com o boletim médico publicado neste domingo.

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Na terça-feira passada, o hospital informou que a saúde do treinador havia melhorado e que ele respirava normalmente.

No entanto, Parreira precisou passar por uma cirurgia nas vias aéreas superiores, que correspondem ao trato superior dos sistemas respiratório e digestivo.

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Carlos Alberto Parreira é o recordista em participações em Copas do Mundo como treinador. Além de comandar o Brasil nas edições de 1994 e 2006, ele esteve à frente do Kuwait em 1982, dos Emirados Árabes Unidos em 1990, da Arábia Saudita em 1998 e da África do Sul em 2010.

Confira a nota do hospital: 

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“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira,  internado desde 16 de junho em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar, foi submetido ontem (27) a um procedimento para cauterização de sangramento nasal, com sucesso. No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

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Não há previsão de alta da UTI.”

(Com AFP)

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