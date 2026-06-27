Parreira internado: hospital atualiza quadro de ex-treinador com ‘complicações clínicas’

O ex-treinador Carlos Alberto Parreira apresentou “complicações clínicas” no quadro de inflamação pulmonar e fará uma cirurgia na tarde deste sábado, 27. Apesar da piora ele está estável, mas voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos.

Internado desde o dia 16 de junho no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, Parreira segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

No último dia 23, o hospital havia informado uma melhora no quadro de inflamação pulmonar, estava lúcido e orientado, respirando espontaneamente sem auxílio de aparelhos.

Aos 83 anos, o técnico do tetracampeonato mundial do Brasil convive com um linfoma de Hodgkin diagnosticado em 2023. Após entrar em remissão da doença em 2025, ele voltou a realizar tratamento oncológico devido à retomada do quadro, que exige acompanhamento constante, especialmente em pacientes idosos.

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Confira a nota do hospital:

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira está internado, desde 16 de junho, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. O paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27).

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No momento, ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

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Não há previsão de alta da UTI.”