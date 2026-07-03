Parreira internado: hospital atualiza para ‘grave’ estado do ex-treinador
Com quadro infeccioso pulmonar e repercussão, treinador do tetracampeonato precisa de hemodiálise e suporte intensivo
Carlos Alberto Parreira apresentou um quadro infeccioso pulmonar em estado grave, porém, estável. O ex-treinador da seleção brasileira precisa de hemodiálise, após repercussão da infecção na função renal. Por conta da complicação, ele voltou a ser sedado e respira com auxílio de aparelhos.
Internado desde o dia 16 de junho no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, Parreira segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.
No último dia 23, o hospital havia informado uma melhora no quadro de inflamação pulmonar, estava lúcido e orientado, respirando espontaneamente sem auxílio de aparelhos.
No dia 27 de junho, Parreira apresentou “complicações clínicas” no quadro de inflamação pulmonar e fez uma cirurgia para cauterização de sangramento nasal, com sucesso.
Aos 83 anos, o técnico do tetracampeonato mundial do Brasil convive com um linfoma de Hodgkin diagnosticado em 2023. Após entrar em remissão da doença em 2025, ele voltou a realizar tratamento oncológico devido à retomada do quadro, que exige acompanhamento constante, especialmente em pacientes idosos.
Confira o comunicado do hospital:
“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.
No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo.
O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.”