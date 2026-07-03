Parreira internado: hospital atualiza para ‘grave’ estado do ex-treinador

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Carlos Alberto Parreira, técnico do tetra, está internado com infecção pulmonar grave, resultando em complicação renal e necessidade de hemodiálise e ventilação mecânica. O quadro é grave, mas estável. Ele também segue tratamento contra linfoma de Hodgkin, exigindo acompanhamento constante.

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Carlos Alberto Parreira apresentou um quadro infeccioso pulmonar em estado grave, porém, estável. O ex-treinador da seleção brasileira precisa de hemodiálise, após repercussão da infecção na função renal. Por conta da complicação, ele voltou a ser sedado e respira com auxílio de aparelhos.

Internado desde o dia 16 de junho no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, Parreira segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

No último dia 23, o hospital havia informado uma melhora no quadro de inflamação pulmonar, estava lúcido e orientado, respirando espontaneamente sem auxílio de aparelhos.

No dia 27 de junho, Parreira apresentou “complicações clínicas” no quadro de inflamação pulmonar e fez uma cirurgia para cauterização de sangramento nasal, com sucesso.

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Aos 83 anos, o técnico do tetracampeonato mundial do Brasil convive com um linfoma de Hodgkin diagnosticado em 2023. Após entrar em remissão da doença em 2025, ele voltou a realizar tratamento oncológico devido à retomada do quadro, que exige acompanhamento constante, especialmente em pacientes idosos.

Confira o comunicado do hospital:

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“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo.

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O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.”