Paris 2024: ‘Seja com prata ou ouro, Rebeca já está entre as maiores da história’

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA lançou o VEJA em Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fábio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No programa desta quinta-feira, com participação do repórter Caio Saad, o time de VEJA começou analisando o resultado histórico de Rebeca Andrade na ginástica artística. Weinberg, que estava na Arena Bercy, onde aconteceu a competição, deu detalhes do que viu.

“Foi uma prova envolta em suspense. Quem estava lá, fica acompanhando aquele placar e ficava na dúvida. Será que Rebeca tem chance de ouro? Por que essa pergunta? Ela estava duelando ali com a Simone Biles, que é uma atleta absolutamente fora da curva”, disse.

Na verdade, segundo Weinberg, houve esse suspense porque era um circuito, “mas todo mundo sabia que o ouro seria da Biles. Ela chegou a errar, mas é interessante observar que uma atleta no patamar dela, mesmo quando erra, ganha o ouro”.

Continua após a publicidade

Saad então ressaltou que, “seja com a prata, ou com o ouro, ela já é a maior medalhista da história do Brasil entre as mulheres e pode, se tornar a maior de todos os tempos”, já que ainda vai disputar mais três medalhas nas finais por aparelho.

Em seguida, o time de VEJA comentou mais uma medalha brasileira: a prata do marchador Caio Bonfim.

“É uma história sensacional. Ele é treinado pelos pais, a mãe foi campeã brasileira. É a quarta participação dele em Jogos, então coroa a própria tradição familiar e a trajetória dele. Ele foi no pelotão de vanguarda, ditou o ritmo da prova, deu tudo de si”, comentou Saad.

O programa comentou ainda sobre o mesa-tenista Hugo Calderano, que bateu a própria marca e avançou às semifinais, a vitória da seleção feminina de vôlei sobre o Japão, e as vitórias e derrotas no vôlei de praia.

Com olhar atento, o time de VEJA fala tudo que você precisa saber.

Continua após a publicidade

Para assistir ao programa, basta acessar a plataforma VEJA+, a home de VEJA ou os perfis de VEJA nas redes sociais e no YouTube.

VEJA+: https://www.vejamais.abril.com.br

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja

Continua após a publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta