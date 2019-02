Paris-2024 propõe inclusão de break dance como modalidade olímpica

Sport urbain, universel et populaire avec plus d'un million de BBoys et de BGirls en France, nous proposons de faire entrer le Breakdance 👟 et ses célèbres battles 🆚 aux Jeux de #Paris2024 pour la 1ère fois de l'histoire des Jeux 🎵

Sport additionnel 4/4 pic.twitter.com/zJNFg4PSk7

— Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019