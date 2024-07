Paris 2024: Marrocos vence Argentina em partida marcada por bomba e invasão ao campo

Pela primeira rodada do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira, 24, Marrocos venceu por 2 x 1 a Argentina em uma partida marcada por acréscimos exagerados, invasão de torcedores ao campo e bombas arremessadas contra o gramado.

Após o gol da Argentina, que empataria a partida em 2 x 2 aos 60 minutos do segundo tempo, extrapolando em 15 minutos o tempo extra, cerca de duas dúzias de torcedores marroquinos entraram no campo. Em imagens publicadas nas redes sociais é possível ver alguns torcedores barrados por seguranças, enquanto outros conseguem pular o cercado.

Así los hinchas de #Marruecos invadieron el campo y lanzaron botellas después de el gol de #Argentina. Video: @CeliUnzue pic.twitter.com/ZDkk3hUxBu — CorazonyPasesCortos (@CorazonyPases) July 24, 2024

Como a partida não foi concluída, faltando três minutos, os dois times voltaram ao campo cerca de duas horas depois que a ordem foi reestabelecida. O site das Olimpíadas mostrou momentaneamente a partida como “interrompida”.

Na volta, o placar foi alterado para 2 x 1 para Marrocos, depois de o gol argentino ser anulado após checagem no VAR por um impedimento.

Apesar de bons nomes, como Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Geronimo Rulli, recém-coroados campeões da Copa América, a Argentina, vencedora da medalha de ouro dos Jogos de 2004 e 2008, não entrou bem em campo e não conseguiu desenvolver seu jogo.

Soufiane Rahimi abriu o placar para o Marrocos no final do primeiro tempo e marcou o segundo, de pênalti, logo no começo do segundo tempo. Giuliano Simeone reduziu o placar para a Argentina.