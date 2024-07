Paris 2024: Enviada especial de VEJA conta bastidores do bronze de Fadinha

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA deu início nesta semana ao VEJA Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fabio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No programa, que neste domingo teve participação do repórter Caio Saad, o time de VEJA analisou o segundo dia oficial de competição.

Weinberg, que acompanhou de perto o bronze de Rayssa Leal, a Fadinha, deu bastidores sobre a prova da skatista.

“O que aconteceu, e ela conta isso, foi que ela errou duas manobras simples, que ela não costuma errar logo no início. Ela ficou desestabilizada e teve um momento de muita tensão”, conta. “Ela foi para a borda da pista, rezou e pensou ‘vamos em frente’. Ela virou o jogo no último lance”.

Passando para as medalhas no judô, Saad analisou as atuações de Willian Lima, que venceu a prata na categoria até 66kg, e Larissa Pimenta, que ficou com o bronze, na categoria até 52kg.

“As duas medalhas coroam o bom momento do judô brasileiro. É historicamente o esporte que o Brasil mais ganhou medalha, e isso mostra também que, além disso, tem uma renovação de talentos, tem gente chegando”, opina. “O próprio Willian tem 24 anos, pode competir mais uma, mais duas Olimpíadas”.

Na ginástica, Weinberg comentou a disputa entre Rebeca Andrade e as brasileiras e a potência de Simone Biles, ao mesmo tempo que crava os movimentos com a segurança de uma bailarina.

O time de VEJA comentou ainda as derrotas do Brasil no handebol feminino e futebol feminino, além da expulsão da nadadora Ana Carolina Vieira da delegação brasileira, depois de punição do Comitê Olímpico.

Para assistir ao programa, basta acessar a plataforma VEJA+, a home de VEJA ou os perfis de VEJA nas redes sociais e no YouTube.

