Paraguaio pega um jogo de suspensão por tapar a boca

Saiu barato o cartão vermelho que o paraguaio Miguel Almirón recebeu por cobrir a boca para xingar um adversário na partida contra a Turquia pela segunda rodada da Copa do Mundo. O jogador pegou apenas um jogo de suspensão, o padrão para qualquer expulsão no torneio.

Com isso, ele desfalcará o Paraguai na última rodada da fase de grupos, contra a Austrália, partida que vai definir a vaga do país na fase de mata-mata. Caso o time avance às 16 avas de final, Almirón poderá jogar normalmente.

“Suspensão de uma partida por violação do artigo 14.1.b (comportamento antidesportivo contra um adversário ou pessoa que não seja um árbitro) do Código Disciplinar da Fifa”, diz a nota oficial divulgada pela entidade, acrescentando que a decisão não pode ser contestada.

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O Paraguai está empatado em pontos com a Austrália antes do confronto direto, mas tem desvantagem no saldo de gols (menos dois, contra zero dos australianos).

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Almirón se tornou o primeiro jogador a ser expulso na Copa do Mundo por cobrir a boca durante uma situação de confronto, no duelo em que o Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0. O incidente ocorreu no acréscimo do primeiro tempo, após uma falta sofrida por seu companheiro Isidro Pitta. Almirón trocou palavras com o lateral turco Mert Müldür enquanto tapava a boca com a mão, e o árbitro salvadorenho Iván Barton aplicou o cartão vermelho após revisão do VAR.

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A expulsão foi a primeira desde que o Ifab (International Football Association Board) alterou as regras do jogo em abril, permitindo que árbitros apliquem cartão vermelho a jogadores que cubram a boca em situações de confronto. A mudança foi motivada por um episódio envolvendo o ponta do Benfica Gianluca Prestianni e o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior, durante partida da Liga dos Campeões em fevereiro. Prestianni cobria a boca ao gritar, o que tornava difícil a comprovação de que tivesse proferido insultos discriminatórios.

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Após o episódio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou: “Se um jogador cobre a boca e diz algo que tenha consequências racistas, ele tem de ser expulso”. E assim, a nova regra ficou conhecida como Lei Vini Jr. Não foi por falta de aviso.

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