Paraguai x França na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 4, é válida pelas oitavas de final do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Paraguai e França disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção paraguaia chega embalada por uma das grandes surpresas do Mundial. Depois de empatar por 1 a 1 com a Alemanha durante 120 minutos, a equipe comandada por Gustavo Alfaro venceu por 4 a 3 nos pênaltis, com atuação decisiva do goleiro Orlando Gill. O Paraguai teve somente 24% de posse de bola na partida, mas conseguiu resistir à pressão alemã. Se avançar de fase, a seleção sul-americana vai igualar a sua melhor campanha no torneio, quando chegou às quartas de final em 2010 e só foi parada pela Espanha, que veio a ser campeã.
Do outro lado, a França, finalista das duas últimas edições da Copa, vem confirmando o favoritismo no campo. Os franceses ganharam seus quatro jogos, marcaram 13 gols e sofreram apenas dois. Na fase anterior, Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia. O capitão forma com Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Michael Olise o melhor ataque do Mundial.
O vencedor enfrentará nas quartas de final quem avançar no confronto entre Canadá e Marrocos.
Como assistir ao jogo entre Paraguai e França hoje?
Paraguai e França vão se enfrentar neste sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.
Prováveis escalações:
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Júnior Alonso; Almirón, Diego Gómez, Cubas e Galarza; Ávalos e Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Odds para Paraguai x França:
Resultado final
Betano: Paraguai (15.50) – Empate (6.10) – França (1.22)
Bet365: Paraguai (17.00) – Empate (7.50) – França (1.16)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR