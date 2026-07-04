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Esporte

Paraguai x França na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 4, é válida pelas oitavas de final do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jul 2026, 17h37
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - MAY 13: A general view of Philadelphia Stadium in preparations ahead of the 2026 World Cup on May 13, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Mitchell Leff/Getty Images)
Estádio da Filadélfia vai ser o palco da partida entre Paraguai e França neste sábado, 4 (Mitchell Leff/Getty Images)
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Paraguai e França disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A seleção paraguaia chega embalada por uma das grandes surpresas do Mundial. Depois de empatar por 1 a 1 com a Alemanha durante 120 minutos, a equipe comandada por Gustavo Alfaro venceu por 4 a 3 nos pênaltis, com atuação decisiva do goleiro Orlando Gill. O Paraguai teve somente 24% de posse de bola na partida, mas conseguiu resistir à pressão alemã. Se avançar de fase, a seleção sul-americana vai igualar a sua melhor campanha no torneio, quando chegou às quartas de final em 2010 e só foi parada pela Espanha, que veio a ser campeã. 

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Do outro lado, a França, finalista das duas últimas edições da Copa, vem confirmando o favoritismo no campo. Os franceses ganharam seus quatro jogos, marcaram 13 gols e sofreram apenas dois. Na fase anterior, Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia. O capitão forma com Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Michael Olise o melhor ataque do Mundial. 

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O vencedor enfrentará nas quartas de final quem avançar no confronto entre Canadá e Marrocos.

Como assistir ao jogo entre Paraguai e França hoje?

Paraguai e França vão se enfrentar neste sábado, 4, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Júnior Alonso; Almirón, Diego Gómez, Cubas e Galarza; Ávalos e Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

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França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Odds para Paraguai x França:

Resultado final

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Betano: Paraguai (15.50) – Empate (6.10) – França (1.22)

Bet365: Paraguai (17.00) – Empate (7.50) – França (1.16)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão);
  • Assistentes: Andrey Sapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão);
  • Quarto árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar).
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