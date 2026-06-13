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Esporte

Para quem já ia esquecendo: Neymar não treinou com bola uma única vez

O atacante do Santos só deve começar a ser testado na semana que vem

Por Fábio Altman, de Nova Jersey 13 jun 2026, 17h03 | Atualizado em 13 jun 2026, 17h09
Neymar Jr. em close, usando uma camisa azul da seleção brasileira com o logo da CBF e patrocinadores, fazendo exercícios em uma máquina de academia. Ele tem cabelo cacheado, barba e olha diretamente para frente com expressão séria. Suas mãos seguram as alças da máquina, e ele usa pulseiras pretas no pulso esquerdo
Neymar durante treino em academia: em campo, apenas na semana que vem (CBF/Divulgação)
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Tem cara de notícia velha, está ficando meio aborrecido, mas nunca é tarde para lembrar que, sim, Neymar veio para a Copa do Mundo. Por enquanto, a passeio – ou, melhor dizendo, para fazer fisioterapia. Não é a primeira vez, na história do Brasil em mundiais, que um atleta sem plenas condições de jogo faz parte do grupo de convocados – foi assim com Rivellino, em 1978, e com Zico, em 1986. Mas eles entravam em campo, corriam, tocavam na bola – e apenas com o passar dos dias, entravam em bola dividida com os companheiros.

Neymar, não. Com uma lesão na panturrilha direita que daqui a exatos quatro dias completa um mês, o camisa 10 não viu a cor da pelota. Na entrevista coletiva de ontem, Carlo Ancelotti foi claro: “Neymar está trabalhando muito para se recuperar o mais rápido possível”. Espera-se que o filho de Neymar pai comece a treinar na semana que vem, e é quase certa a impossibilidade de também jogar contra o Haiti. “Quando convocamos Neymar, o fazemos não apenas por sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também por sua experiência e pelo exemplo que pode dar aos jovens jogadores do grupo”, disse Ancelotti.

Quem já entrou em campo, e sabe das coisas, duvida da capacidade de reação do atleta. A reportagem de VEJA conversou com Casagrande, que foi direito ao ponto: “Acho muito difícil ele jogar, está já há quase 30 dias sem treinar, já tem 34 anos, e mesmo que retorne logo precisaria de mais tempo para readaptação”. As Copas produzem surpresas, o que se aposta em um dia é derrubado no outro. Mas não há, de fato, boa estrada para Neymar, o vigésimo sexto elemento.  Ele não joga pela seleção desde 2023. Mas não custa lembrar: fez 79 gols em 128 jogos e é o maior artilheiro da canarinho, à frente de Pelé, que marcou 77 vezes.

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