Para quem já ia esquecendo: Neymar não treinou com bola uma única vez

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Neymar está na Copa, mas sua participação é questionada por uma lesão na panturrilha que o mantém afastado dos treinos há quase um mês. Enquanto faz fisioterapia, a situação levanta comparações históricas. O técnico Ancelotti aposta em sua experiência e liderança, mas especialistas veem um caminho difícil para o retorno do artilheiro histórico da Seleção.

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Tem cara de notícia velha, está ficando meio aborrecido, mas nunca é tarde para lembrar que, sim, Neymar veio para a Copa do Mundo. Por enquanto, a passeio – ou, melhor dizendo, para fazer fisioterapia. Não é a primeira vez, na história do Brasil em mundiais, que um atleta sem plenas condições de jogo faz parte do grupo de convocados – foi assim com Rivellino, em 1978, e com Zico, em 1986. Mas eles entravam em campo, corriam, tocavam na bola – e apenas com o passar dos dias, entravam em bola dividida com os companheiros.

Neymar, não. Com uma lesão na panturrilha direita que daqui a exatos quatro dias completa um mês, o camisa 10 não viu a cor da pelota. Na entrevista coletiva de ontem, Carlo Ancelotti foi claro: “Neymar está trabalhando muito para se recuperar o mais rápido possível”. Espera-se que o filho de Neymar pai comece a treinar na semana que vem, e é quase certa a impossibilidade de também jogar contra o Haiti. “Quando convocamos Neymar, o fazemos não apenas por sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também por sua experiência e pelo exemplo que pode dar aos jovens jogadores do grupo”, disse Ancelotti.

Quem já entrou em campo, e sabe das coisas, duvida da capacidade de reação do atleta. A reportagem de VEJA conversou com Casagrande, que foi direito ao ponto: “Acho muito difícil ele jogar, está já há quase 30 dias sem treinar, já tem 34 anos, e mesmo que retorne logo precisaria de mais tempo para readaptação”. As Copas produzem surpresas, o que se aposta em um dia é derrubado no outro. Mas não há, de fato, boa estrada para Neymar, o vigésimo sexto elemento. Ele não joga pela seleção desde 2023. Mas não custa lembrar: fez 79 gols em 128 jogos e é o maior artilheiro da canarinho, à frente de Pelé, que marcou 77 vezes.