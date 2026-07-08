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Esporte

Para não irritar Trump, membros da Otan evitam falar sobre a Copa do Mundo

Cúpula da Otan em Ancara discute as exigências do presidente norte-americano sobre gastos militares

Por Maria Trombini 8 jul 2026, 19h17 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h22
Donald Trump, de boné vermelho com a frase Trump Was Right About Everything, segura a taça da Copa do Mundo FIFA. Ele veste terno azul-marinho e camisa branca, com expressão séria, em um ambiente interno com bandeiras ao fundo
Donald Trump esteve no centro de uma polêmica recente na Copa do Mundo (Annabelle Gordon/UPI/Bloomberg/Getty Images)
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Para não irritar Trump, membros da Otan evitam falar sobre a Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fizeram um acordo informal para evitar comentários sobre a Copa do Mundo de 2026 na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo o jornal britânico The Guardian.

A estratégia busca evitar desgastes com o republicano, conhecido por suas opiniões contundentes e mudanças bruscas de posicionamento. Os líderes da Otan estão reunidos em Ancara para discutir o aumento dos investimentos em defesa, principal demanda de Trump aos países-membros. 

A cúpula é vista como uma oportunidade para amenizar as tensões entre os Estados Unidos e o resto da Otan. Diante do histórico de críticas de Trump à aliança e das ameaças de retirar o país do bloco caso os aliados não elevem os gastos militares, o plano dos demais líderes foi evitar qualquer assunto que pudesse irritar o presidente norte-americano e atrapalhar as negociações. 

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Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos redondos, vestindo terno escuro, colete e gravata rosa estampada, com um broche azul no paletó, conversando com outra pessoa em ambiente externo
Primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever (Osmancan Gurdogan/Anadolu/Getty Images)
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Em conversa com jornalistas antes de se reunir com Donald Trump, o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, brincou que não comentaria a vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo, afirmando que o presidente norte-americano “tem a reputação de, às vezes, reagir de forma um pouco irritada a coisas de que não gosta” e que a derrota “deve ter pesado”.

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O jogo entre Bélgica e Estados Unidos, na última segunda-feira (6), que resultou na eliminação dos norte-americanos do torneio, foi precedido por uma polêmica envolvendo Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante Folarin Balogun na partida contra a Bósnia.

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Balogun havia sido expulso e cumpriria suspensão nas oitavas de final diante da Bélgica. No entanto, o comitê disciplinar da Fifa anulou o efeito suspensivo do cartão, permitindo que o atacante entrasse em campo. O episódio gerou debates sobre uma possível interferência política no futebol e também levou Trump a criticar a arbitragem do brasileiro Raphael Claus.

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